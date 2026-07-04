Shinepukur Cricket Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Shinepukur Cricket Club

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Islam, Tanvir

Bangladesh

Sharma, Shubham

India

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Samad, Nabil

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Islam, Anisul

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Ferdous, Rahatul

Bangladesh

Hawlader, Sujon

Bangladesh

Islam, Aminul

Bangladesh

Sheikh, Mohor

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Rahman, Naimur

Bangladesh

Rahman, Rayan

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Shuvo, Suhrawadi

Bangladesh

Hossain, Sabbir

Bangladesh

Babu, Alauddin

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Alam, Jishan

Bangladesh

Hossain, Delwar

Bangladesh

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Reza, Farhad

Bangladesh

Haque, Sajjadul

Bangladesh

Ahmed, Rakin

Bangladesh

Haque, Tasamul

Bangladesh

Mitra, Avishek

Bangladesh

Khan, Masum

Bangladesh

Rakib, Mohammad

Bangladesh

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Hasan, Amite

Bangladesh

Ripon, Sazzadul Hoque

Tahjibul islam, Gazi Mohammad

Bangladesh

Hasan, MD Khalid

Payel, Asaduzzaman

Rana, Nahid

Bangladesh

Panchal, Priyank Kirit

India

Islam Robin, Mofijul

Bangladesh

Sultan, Tipu

Bangladesh

Mollah, Aich

Sajjad, Iftekhar

Bangladesh

Ahmed, Naeem

Singh, Yashpal

India

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Islam, Robiul

Bangladesh

Islam, Mahfijul

Bangladesh