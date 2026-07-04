Follow us
Linde, George
South Africa
Stubbs, Tristan
Shamsi, Tabraiz
Akram, Qasim
Pakistan
Rossouw, Rilee
Rizwan, Mohammad
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Afridi, Abbas
Nawaz, Mohammad
Smith, Odean
Jamaica
Naseem Shah
Smeed, Will
England
Thushara, Nuwan
Sri Lanka
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Afghanistan
Rutherford, Sherfane
Guyana
Thomas, Devon
Carty, Keacy
Sint Maarten
Archibald, Colin
India
Louis, Mikyle
Athanaze, Alick
Dominica
John, Ryan
Clarkson, Joshua Andrew
New Zealand
Cariah, Yannick
Goolie, Jyd Uri
Permaul, Veerasammy
Nedd, Ashmead Romano
Farooqi, Fazalhaq
Ali, Asif
Kelly, Nicholas Frederick
Bosch, Corbin
Brevis, Dewald
Mayers, Kyle
Barbados
Holder, Jason
Da Silva, Joshua
Muzarabani, Blessing
Dananjaya, Akila
Jansen, Duan
Emrit, Rayad
Rayudu, Ambati
Howell, Benny
Bopara, Ravi
Fletcher, Andre
Grenada
Boucher, Leniko
Thomas, Oshane
Lewis, Evin
Miller, Donovan
Layne, Johann
Salamkheil, Waqar
McCarthy, Andre
Jaggesar, Jon-Russ
Mohsin, Mohammad
Bidaisee, Navin
Ahmed, Fawad
Australia