St. Kitts and Nevis Patriots Cricket Team Players

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St. Kitts and Nevis Patriots

Linde, George

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Akram, Qasim

Pakistan

Rossouw, Rilee

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Afridi, Abbas

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Naseem Shah

Pakistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Thomas, Devon

Carty, Keacy

Sint Maarten

Archibald, Colin

India

Louis, Mikyle

Athanaze, Alick

Dominica

John, Ryan

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Goolie, Jyd Uri

Permaul, Veerasammy

Guyana

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ali, Asif

Pakistan

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Jansen, Duan

South Africa

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Rayudu, Ambati

India

Howell, Benny

England

Bopara, Ravi

England

Fletcher, Andre

Grenada

Boucher, Leniko

Barbados

Thomas, Oshane

Jamaica

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Miller, Donovan

England

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

McCarthy, Andre

Jamaica

Jaggesar, Jon-Russ

Trinidad and Tobago

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Bidaisee, Navin

Ahmed, Fawad

Australia