T20 Series South Africa vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series South Africa vs India

Hendricks, Beuran

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Mpongwana, Mihlali

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Miller, David

South Africa

Hendricks, Reeza

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Sipamla, Lutho

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Jadeja, Ravindra

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Williams, Lizaad

South Africa

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

Dayal, Yash

India

Chahar, Deepak

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Chakravarthy, Varun

India

Bishnoi, Ravi

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Singh, Ramandeep

India

Varma, Tilak

India

Kumar, Vyshak

India

Peter, Nqabayomzi

South Africa