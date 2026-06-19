Squads Somerset vs Warwickshire First class County Championship 19.06.2026

First class

SOM
SOM

208

WAR
WAR

(31 ov.) 92/2

Playing

SOM
SOM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Hain Sam

batsman

Webster Beau

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Malik Zen

no information yet

Shaw Josh

bowler

Thompson Jordan

all rounder

Ball Jake

bowler

Bench

SOM
SOM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ali Hasan

bowler

Banton Tom

batsman

Ali Moeen

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Barker Keith

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Rew James

wicket keeper

Burgess Michael

wicket keeper

Roberts Kian

no information yet

Drakes Dominic

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Smeed Will

batsman

Theedom James

no information yet