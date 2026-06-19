Squads Somerset vs Warwickshire First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Thomas Joshua F
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Hermann Jordan
batsman
Yates Robert
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Mousley Dan
batsman
Rew Thomas
no information yet
Hain Sam
batsman
Goldsworthy Lewis
all rounder
Webster Beau
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Barnard Ed
bowler
Overton Craig
bowler
Malik Zen
no information yet
Leach Jack
bowler
Suthar Manav
bowler
Pretorius Migael
bowler
Bamber Ethan
bowler
Shaw Josh
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Ball Jake
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ali Hasan
bowler
Banton Tom
batsman
Ali Moeen
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Hill Finley James
all rounder
Barker Keith
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Meredith Riley
bowler
Booth Michael
all rounder
Brathwaite Kraigg
batsman
Rew James
wicket keeper
Burgess Michael
wicket keeper
Roberts Kian
no information yet
Drakes Dominic
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Fernando Vishwa
bowler
Smeed Will
batsman
Garton George
bowler
Theedom James
no information yet
Gleeson Richard
bowler