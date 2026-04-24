Squads Surrey vs Essex First class County Championship 24.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burns Rory
batsman
Elgar Dean
batsman
Sibley Dominic
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Smith Jamie
wicket keeper
Westley Tom
all rounder
Pope Ollie
batsman
Allison Charles
batsman
Lawrence Dan
batsman
Critchley Matt
all rounder
Foakes Ben
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Harmer Simon
bowler
Abbott Sean
bowler
Snater Shane
bowler
Atkinson Gus
bowler
Cook Sam
bowler
Fisher Matthew
bowler
Porter Jamie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Albert Ralphie
no information yet
Akhter Zaman
all rounder
Barnwell Nathan
bowler
Benkenstein Luc
batsman
Blake Josh
batsman
Bennett Charlie Edward
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Ealham Thomas Mark
all rounder
Das Robin
batsman
French Alex
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Majid Yousef
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Patel Ryan
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Taylor James
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
Topley Reece
bowler