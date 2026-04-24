Squads Surrey vs Essex First class County Championship 24.04.2026

First class

SUR
SUR
ESS
ESS

(96 ov.) 325/6

Playing

SUR
SUR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Burns Rory

batsman

Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Westley Tom

all rounder

Pope Ollie

batsman

Critchley Matt

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Cook Sam

bowler

Bench

SUR
SUR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Blake Josh

batsman

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Patel Ryan

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet