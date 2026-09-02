Squads Warriors vs Titans First class First Class Series South Africa 17.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Boast Matthew
bowler
Hermann Jordan
batsman
Bokako Tladi
bowler
Jansen Marco
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Brand Neil
all rounder
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Brett Merrick
bowler
Mnyanda Aphiwe
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Mokgakane Andile
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Mothoa Alfred
bowler
Dala CJ
bowler
Nortje Anrich
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Pillay Jiveshan
batsman
Elgar Dean
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Gqamane Ayabulela
all rounder
Rosier Diego
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Second Rudi
wicket keeper
Kleinveldt Matthew
all rounder
Simetu Siya
bowler
Litheko Modiri
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Makhanya Sibonelo
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Van Heerden George
bowler
Moonsamy Rivaldo
batsman
van Heerden Nealan
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Whitehead Sean
bowler
Phangiso Aaron
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Match has not started yet