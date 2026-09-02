Squads Western Province vs Dolphins First class First Class Series South Africa 17.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Bedja Wesley
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Bird Jonathan
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Burger Nandre
bowler
Cele Okuhle
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Dithole Tshepang
batsman
Hendricks Beuran
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
James Juan
all rounder
Erwee Sarel
batsman
Kaplan Gavin
wicket keeper
Gilson Sean
no information yet
Kitime Sello Valintine
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Linde George
all rounder
Miller David
batsman
Moore Edward
batsman
Naicker Theesan
bowler
Mpongwana Mihlali
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Phehlukwayo Andile
all rounder
Nyaku Onke
all rounder
Porteous Bradley
batsman
Parnell Wayne
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Paterson Dane
bowler
Smith Jason
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Smuts JJ
all rounder
Smith Daniel
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Smith Kenan
batsman
van Staden Slade
no information yet
Verreynne Kyle
wicket keeper
Zondo Khaya
batsman
Waqu Liyema
batsman
Yaseen Vallie
batsman
Match has not started yet