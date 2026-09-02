Squads Western Province vs Dolphins First class First Class Series South Africa 17.09.2026

First class

WEP
WEP
DOL
DOL

Playing

WEP
WEP
DOL
DOL
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Bedja Wesley

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Gilson Sean

no information yet

Linde George

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Smuts JJ

all rounder

van Staden Slade

no information yet

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet