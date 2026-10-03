Squads New South Wales Blues vs South Australia First class Sheffield Shield 10.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Wes
bowler
Bird Jackson
bowler
Brazell Kyle
all rounder
Cummins Pat
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Davies Joel
batsman
Cahill Aidan
all rounder
Davies Oliver
batsman
Carder Jake
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Conway Harry
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Doggett Brendan
bowler
Green Chris
bowler
Drew Daniel
batsman
Hackney Ryan
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Hadley Ryan
bowler
Grant David
bowler
Hatcher Liam
bowler
Head Travis
batsman
Hazlewood Josh
bowler
Higgins Isaac
batsman
Henriques Moises
all rounder
Hunt Henry
batsman
Hicks Ryan
bowler
Johnson Spencer
bowler
Holt Baxter J
wicket keeper
Kelly Thomas
batsman
Hughes Daniel
batsman
Lehmann Jake
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Manenti Benjamin
bowler
Konstas Sam
batsman
Matthias Harry
batsman
Lyon Nathan
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Macdonald Blake
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Nikitaras Blake
batsman
Nielsen Harry
wicket keeper
Nisbet Jack
bowler
Pope Lloyd
bowler
Patterson Kurtis
batsman
Scott Liam
all rounder
Pawson Ross
bowler
Smith Kelvin
batsman
Salzmann William
all rounder
Thornton Henry
bowler
Sangha Jason
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Tremain Chris
bowler
Verma Hunar
bowler
Warner David
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet