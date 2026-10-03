Squads New South Wales Blues vs South Australia First class Sheffield Shield 10.11.2026

First class

BLU
BLU
RED
RED

Playing

BLU
BLU
RED
RED
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Hunt Henry

batsman

Holt Baxter J

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Scott Liam

all rounder

Salzmann William

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Bench

BLU
BLU
RED
RED

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet