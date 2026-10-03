Squads New South Wales Blues vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 07.10.2026

First class

BLU
BLU
TIG
TIG

Playing

BLU
BLU
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Bell Gabe

bowler

Doran Jake

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

Hope Bradley

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Holt Baxter J

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Ward Tim

batsman

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Salzmann William

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Bench

BLU
BLU
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet