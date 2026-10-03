Squads New South Wales Blues vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 07.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Bell Gabe
bowler
Bird Jackson
bowler
Carlisle Iain
bowler
Cummins Pat
bowler
Davis Nicholas
batsman
Davies Joel
batsman
Dooley Patrick
bowler
Davies Oliver
batsman
Doran Jake
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Ellis Nathan
bowler
Edwards Jack
batsman
Freeman Jarrod
all rounder
Gilkes Matthew
wicket keeper
Hope Bradley
all rounder
Green Chris
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Hackney Ryan
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Hadley Ryan
bowler
Meredith Riley
bowler
Hatcher Liam
bowler
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Hazlewood Josh
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Henriques Moises
all rounder
Paine Tim
wicket keeper
Hicks Ryan
bowler
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Holt Baxter J
wicket keeper
Rainbird Sam
bowler
Hughes Daniel
batsman
Siddle Peter
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Silk Jordan
batsman
Konstas Sam
batsman
Stanlake Billy
bowler
Lyon Nathan
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Macdonald Blake
batsman
Wakim Charlie
batsman
Nikitaras Blake
batsman
Ward Tim
batsman
Nisbet Jack
bowler
Weatherald Jake
batsman
Patterson Kurtis
batsman
Webster Beau
all rounder
Pawson Ross
bowler
Wright Mac
batsman
Salzmann William
all rounder
Sangha Jason
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Tremain Chris
bowler
Verma Hunar
bowler
Warner David
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet