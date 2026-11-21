Squads Tasmania Tigers vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 19.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Gabe
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Bird Jackson
bowler
Bazley James
all rounder
Carlisle Iain
bowler
Bryant Max
batsman
Davis Nicholas
batsman
Burdon Hugo
all rounder
Dooley Patrick
bowler
Burns Joe
batsman
Doran Jake
wicket keeper
Clayton Jack
batsman
Ellis Nathan
bowler
Edwards Blake
bowler
Freeman Jarrod
all rounder
Jain Aryan
batsman
Hope Bradley
all rounder
Khawaja Usman
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Neser Michael
all rounder
Meredith Riley
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Paine Tim
wicket keeper
Sinfield Jack
all rounder
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Steketee Mark
bowler
Rainbird Sam
bowler
Street Bryce
batsman
Siddle Peter
bowler
Sully Connor
bowler
Silk Jordan
batsman
Swepson Mitch
bowler
Stanlake Billy
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Wade Matthew
wicket keeper
Whitney Tom
bowler
Wakim Charlie
batsman
Wildermuth Jack
all rounder
Ward Tim
batsman
Weatherald Jake
batsman
Webster Beau
all rounder
Wright Mac
batsman
Match has not started yet