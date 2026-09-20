Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 20.09.2026

T20

Bridgetown

ANT
ANT
JAM
JAM

Playing

ANT
ANT
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Ayub Saim

batsman

Cornwall Rahkeem

all rounder

Blades Jediah

no information yet

James Joshua

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Jangoo Amir

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Khan Shadab

all rounder

Lawes Vitel

no information yet

Kumar Milind

all rounder

Lewis Evin

batsman

Morrison Romaine

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Paul Keemo

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Nawaz Hasan

no information yet

Powell Rovman

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Sadaqat Maaz

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Bench

ANT
ANT
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet