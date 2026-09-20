Squads Antigua And Barbuda Falcons vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Moeen
all rounder
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Allen Fabian
all rounder
Ayub Saim
batsman
Cornwall Rahkeem
all rounder
Blades Jediah
no information yet
Gore Karima
bowler
Carty Keacy
batsman
Hamilton Jahmar
batsman
Hendricks Reeza
batsman
James Joshua
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
Jangoo Amir
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Khan Usman
batsman
Khan Shadab
all rounder
Lawes Vitel
no information yet
Kumar Milind
all rounder
Mckenzie Kirk
batsman
Lewis Evin
batsman
Morrison Romaine
wicket keeper
Mahase Anderson
bowler
Parris Shaqkere
bowler
Mir Usama
bowler
Paul Keemo
all rounder
Moqim Sufyan
no information yet
Pittman Kelvin
bowler
Nawaz Hasan
no information yet
Powell Rovman
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Royal Jeavor
bowler
Phillip Anderson
bowler
Russell Andre
all rounder
Robinson Tim
batsman
Sadaqat Maaz
all rounder
Seales Jayden
bowler
Shah Hunain
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Smith Odean
all rounder
Springer Shamar
all rounder
Match has not started yet