Squads Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 16.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Anderson Kevlon
batsman
Ayub Saim
batsman
Brathwaite Shian
wicket keeper
Blades Jediah
no information yet
Carter Zachary
no information yet
Carty Keacy
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Jahangir Shayan
wicket keeper
Descartes Sadrack
all rounder
Khan Hassan
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Khan Usman
batsman
Green Chris
bowler
Lawes Vitel
no information yet
James Kofi
batsman
Mckenzie Kirk
batsman
King Brandon
batsman
Morrison Romaine
wicket keeper
Layne Johann
all rounder
Parris Shaqkere
bowler
Linde George
all rounder
Paul Keemo
all rounder
Motara Zishan
no information yet
Pittman Kelvin
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Powell Rovman
all rounder
Pollard Jakeem
no information yet
Royal Jeavor
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Russell Andre
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Sadaqat Maaz
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Shah Hunain
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Smith Odean
all rounder
Match has not started yet