Squads Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 16.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
JAM
JAM

Playing

BTR
BTR
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Brathwaite Shian

wicket keeper

Blades Jediah

no information yet

Carter Zachary

no information yet

Clarke Rivaldo

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Lawes Vitel

no information yet

James Kofi

batsman

Morrison Romaine

wicket keeper

Layne Johann

all rounder

Linde George

all rounder

Paul Keemo

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Powell Rovman

all rounder

Pollard Jakeem

no information yet

Russell Andre

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Sadaqat Maaz

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Smith Odean

all rounder

Bench

BTR
BTR
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet