Squads Titans vs Dolphins T20 T20 South Africa Cup 08.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Ackerman Marques
batsman
Bokako Tladi
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Brand Neil
all rounder
Cele Okuhle
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Dithole Tshepang
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Dala CJ
bowler
Erwee Sarel
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Elgar Dean
batsman
Miller David
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Parsons Bryce
all rounder
Gqamane Ayabulela
all rounder
Phehlukwayo Andile
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Roelofsen Grant
wicket keeper
Makhanya Sibonelo
batsman
Simelane Andile
bowler
Markram Aiden
all rounder
Smith Jason
batsman
Moonsamy Rivaldo
batsman
Smuts JJ
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Phangiso Aaron
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Zondo Khaya
batsman
Twala Musawenkosi
wicket keeper
van Heerden Joshua
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet