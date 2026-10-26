Squads Titans vs Dolphins T20 T20 South Africa Cup 08.11.2026

T20

TIT
TIT
DOL
DOL

Playing

TIT
TIT
DOL
DOL
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Brand Neil

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Roelofsen Grant

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Smuts JJ

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

TIT
TIT
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet