Dhruv Jurel News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Vaibhav Sooryavanshi Continues His Rise with Red Bull Cricket Challenge Feature

Vaibhav Sooryavanshi Continues His Rise with Red Bull Cricket Challenge Feature

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Did Ashwin Just Compare Karthik Ahead of Dhoni? Debate Erupts

Did Ashwin Just Compare Karthik Ahead of Dhoni? Debate Erupts

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Is Sooryavanshi’s Batting Leaving Even Bhuvi and Jurel Without Answers?

Is Sooryavanshi’s Batting Leaving Even Bhuvi and Jurel Without Answers?

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Why Selectors Ignored Sanju Samson Even With a 50+ ODI Average

Why Selectors Ignored Sanju Samson Even With a 50+ ODI Average

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India Makes Last-Minute Change, Releases Player Before South Africa Test

India Makes Last-Minute Change, Releases Player Before South Africa Test

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Selection Drama Ends as India Confirms Star Wicket-Keeper for First Test

Selection Drama Ends as India Confirms Star Wicket-Keeper for First Test

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Rajasthan Royals Left Stunned by Jadeja’s Latest Trade Condition

Rajasthan Royals Left Stunned by Jadeja’s Latest Trade Condition

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Rajasthan Royals Set to Hand Captaincy to This Indian Star

Rajasthan Royals Set to Hand Captaincy to This Indian Star

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Watch How Dhruv Jurel Continues to Prove His Worth in Every India A Series!

Watch How Dhruv Jurel Continues to Prove His Worth in Every India A Series!

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Big Boost for India as Star Keeper Recovers from Injury

Big Boost for India as Star Keeper Recovers from Injury

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IND vs WI | Twitter surprised as Kuldeep goes out of box to manufacture chance but Jurel lets it slip

IND vs WI | Twitter surprised as Kuldeep goes out of box to manufacture chance but Jurel lets it slip

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West Indies tour of India | Twitter red-faced as Gill nearly ends up recreating Jaiswal dismissal

West Indies tour of India | Twitter red-faced as Gill nearly ends up recreating Jaiswal dismissal

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Why Garden Wale Youngsters Gone Silent After Rohit Lost Captaincy?

Why Garden Wale Youngsters Gone Silent After Rohit Lost Captaincy?

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IND vs WI | Three centuries take India's lead to 286 on Day 2 against hapless Windies

IND vs WI | Three centuries take India's lead to 286 on Day 2 against hapless Windies

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Rishabh Pant walks off after injuring finger

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Rishabh Pant walks off after injuring finger

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IPL | Twitter sees silent Varun explode after stunning Jurel and Hasaranga with spin magic

IPL | Twitter sees silent Varun explode after stunning Jurel and Hasaranga with spin magic

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RR vs RCB | RCB back in business as Kohli-Salt duo dismantles Rajasthan with batting fireworks

RR vs RCB | RCB back in business as Kohli-Salt duo dismantles Rajasthan with batting fireworks

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RR vs RCB | Twitter buzzes as RCB’s green jersey echoes Pakistan’s fielding errors as Kohli lets a sitter slip

RR vs RCB | Twitter buzzes as RCB’s green jersey echoes Pakistan’s fielding errors as Kohli lets a sitter slip

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PBKS vs RR | Twitter disparaged as Parag-Jurel play petty blame game after combining to drop sitter

PBKS vs RR | Twitter disparaged as Parag-Jurel play petty blame game after combining to drop sitter

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Irani Cup | Twitter in awe as Dhruv Jurel holds the pose after nailing perfect straight drive

Irani Cup | Twitter in awe as Dhruv Jurel holds the pose after nailing perfect straight drive

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‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

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IND vs ENG | Steely Gill and Jurel outlast scrappy England to clinch series victory in humdinger

IND vs ENG | Steely Gill and Jurel outlast scrappy England to clinch series victory in humdinger

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IND vs ENG | Twitter reacts as Jurel proves no match to local boy Dhoni in Ranchi by forcing horrid DRS

IND vs ENG | Twitter reacts as Jurel proves no match to local boy Dhoni in Ranchi by forcing horrid DRS

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‌IND vs ENG | Twitter lauds Dhruv Jurel’s presence of mind as he produces brilliant runout to topple Duckett

‌IND vs ENG | Twitter lauds Dhruv Jurel’s presence of mind as he produces brilliant runout to topple Duckett

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‌IND vs ENG | Twitter reacts to gentlemanly English ensuring memorable debut for Jurel with fielding blunders

‌IND vs ENG | Twitter reacts to gentlemanly English ensuring memorable debut for Jurel with fielding blunders

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IND vs ENG | Twitter reacts to stubborn Ashwin's verbal debate with umpire over unwelcoming penalty

IND vs ENG | Twitter reacts to stubborn Ashwin's verbal debate with umpire over unwelcoming penalty

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‌IND vs ENG | Twitter in awe as debutant Dhruv Jurel stamps authority with Sehwag-esque charisma 

‌IND vs ENG | Twitter in awe as debutant Dhruv Jurel stamps authority with Sehwag-esque charisma 

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