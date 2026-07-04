Follow us
Verma, Shefali
India
Capsey, Alice
England
Devine, Sophie
New Zealand
Burns, Erin
Australia
Perry, Ellyse
Schutt, Megan
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Jones, Amy
Sana, Fatima
Pakistan
King, Alana
Dercksen, Annerie
South Africa
Beaumont, Tammy
Flintoff, Tess
Kalis, Sterre
Netherlands
Bates, Suzie
Mack, Katie
Lamb, Emma
Spence, Jemima
Jones, Emma
Taylor, Mary
Macleod, Alice
Gray, Eva
Maqsood, Abtaha
Scotland
Levick, Katie
Wilson, Fran
Filer, Lauren
Boyce, Georgie
Fackrell, Ria
Brewer, Chloe
Ellis, Bethan
Arlott, Emily
Baker, Hannah
Pavely, Charis
MacGregor, Esmae
Austin, Meg
Lister, Ailsa
Voll, Georgia
Brett, Phoebe
Taylor, Millie
O'Neill, Eve