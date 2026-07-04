Birmingham Phoenix Cricket Team Players

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Birmingham Phoenix

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Jones, Amy

England

Sana, Fatima

Pakistan

King, Alana

Australia

Dercksen, Annerie

South Africa

Beaumont, Tammy

England

Flintoff, Tess

Australia

Kalis, Sterre

Netherlands

Bates, Suzie

New Zealand

Mack, Katie

Australia

Lamb, Emma

England

Spence, Jemima

England

Jones, Emma

England

Taylor, Mary

England

Macleod, Alice

England

Gray, Eva

England

Maqsood, Abtaha

Scotland

Levick, Katie

England

Wilson, Fran

England

Filer, Lauren

England

Boyce, Georgie

England

Fackrell, Ria

England

Brewer, Chloe

England

Ellis, Bethan

England

Arlott, Emily

England

Baker, Hannah

England

Pavely, Charis

England

MacGregor, Esmae

England

Austin, Meg

England

Lister, Ailsa

Scotland

Voll, Georgia

Australia

Brett, Phoebe

England

Taylor, Millie

O'Neill, Eve