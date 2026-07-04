Knights Cricket Team Players

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Knights

Second, Rudi

South Africa

Rosier, Diego

South Africa

van Vuuren, Tiaan

South Africa

Hendricks, Dominic

South Africa

Magala, Sisanda

South Africa

Makwetu, Wandile

South Africa

Petersen, Keegan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Pollard, Matthew

South Africa

Elgar, Dean

South Africa

Haasbroek, Ruan

South Africa

Langa, Sithembile

South Africa

Qwabe, Zakhele

South Africa

Ridgaard, Dilivio

South Africa

Dudgeon, Keith

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mosehle, Mangaliso

South Africa

Whitehead, Sean

South Africa

Terblanche, Romano

South Africa

von Berg, Shaun

South Africa

Behardien, Farhaan

South Africa

Adams, Ferisco

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Fortuin, Clyde

South Africa

Jansen, Duan

South Africa

van Biljon, Pite

South Africa

Kleinveldt, Matthew

England

Cobb, Josh

England

Mothoa, Alfred

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

Budaza, Mbulelo

South Africa

Dikgale, Isaac

South Africa

Snyman, Jacques

South Africa

van Tonder, Raynard

South Africa

van Heerden, Nealan

South Africa

Pretorius, Migael

South Africa

Roux, Nathan

South Africa

Motlhoaring, Orapeleng

South Africa

Mpungose, Nhlakanipho

Mhlanga, Mbongiseni

Maqunqu, Monde

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Dry, Corne

South Africa

Piedt, Dane

South Africa

Gous, Andries

South Africa

Bosch, Clayton Gregory

South Africa

Tarr, Garnett

South Africa

Forrester, Dian

South Africa

Klijnhans, CP

Mahlokwana, Gregory

South Africa

Abrahams, Cole

Raubenheimer, Jason

South Africa

Fledermaus, Seth

Beaufort, Luke

South africa