New Zealand A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

New Zealand A

Worker, George

New Zealand

Somerville, Will

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Robbie O'Donnell

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Solia, Sean

New Zealand

Keene, Simon

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Harrison, Ryan

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Pringle, Tim

Netherlands

Clarke, Kristian

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rippon, Michael

Netherlands

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Rae, Michael

New Zealand

Chu, Max

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

McKay, Jarrod

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

McClure, Ken

New Zealand

Sheat, Fraser

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Boyle, Matt

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Newton, Ollie

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Younghusband, Peter Francis

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Abbas, Muhammad

New Zealand

Astle, Todd

New Zealand

Jacobs, Bevon

New Zealand

Pollard, Michael

New zealand

Gulati, Rohit

New zealand