Southern Brave Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Southern Brave

Hendricks, Beuran

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Fuller, James

New Zealand

Vince, James

England

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Rashid, Adil

England

Miller, David

South Africa

David, Tim

Australia

Roy, Jason

England

Jordan, Chris

England

Topley, Reece

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Stirling, Paul

Ireland

Mills, Tymal

England

Rawlins, Delray

Bermuda

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Hughes, Daniel

Australia

Du Plooy, Leus

South Africa

Cartwright, Hilton

Australia

Ackermann, Colin

Netherlands

de Kock, Quinton

South Africa

Abell, Tom

England

Wood, Luke

England

Fisher, Matthew

England

Russell, Andre

Jamaica

Lintott, Jacob

England

Evans, Laurie

England

Worrall, Daniel

Australia

Smith, Jamie Luke

England

Moriarty, Daniel

England

Thompson, Jordan

England

Chohan, Jafer

England

Weatherley, Joe

England

Albert, Toby Edward

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Zaib, Saif

Zimbabwe

Garton, George

England

Coles, James Matthew

England

Lenham, Archie

England

McKinney, Ben Stewart

England

Overton, Craig

England

Davies, Alex

England

Fletcher, Andre

Grenada

Chaudhary, Nikhil

India

Rew, Thomas

England

Lumsden, Manny

England

Caleb Falconer

England