Hong Kong International T20 Series Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hong Kong International T20 Series

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Shah, Kinchit

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Arshed, Haroon

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Kapur, Raag

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Gorawara, Adit

Faiz, Ahmed

Malaysia

Haider, Rizwan

Pakistan

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Jamaludeen, Arief

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad

Malik, Rahim Khan

Idrees, Adnan

Kuwait

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Zaheer, Ali

Kuwait

Amin, Mohammad

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Ahmed, Ilyas

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Quddus, Shahrukh

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

M, Mohammed Shafeeq

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Haq, Ahsan Ul

Nawfer, Aslam

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Malik, Abdul Majid

Bahrain

Kurup, Prashanth

Bahrain

Butt, Haider Ali

Ali, Sarfaraz

Badar, Shahbaz

Bahrain

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Safdar, Muhammad

Kumar, Sachin

Khan, Imran

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Ullah, Abid

Bahrain

Abbas, Zeeshan

Nazir, Yasir

Bahrain