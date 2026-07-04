List-A Series Sri Lanka A vs England Lions Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

List-A Series Sri Lanka A vs England Lions

Perera, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Cox, Jordan

England

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Mahmood, Saqib

England

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Carse, Brydon

England

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Hain, Sam

England

Wood, Luke

England

Fisher, Matthew

England

Crane, Mason

England

Critchley, Matt

England

Banton, Tom

England

Lammonby, Tom

England

Cook, Sam

Chad

Haynes, Jack

England

Hartley, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Prest, Thomas James

USA

Rew, James

England