Follow us
Verreynne, Kyle
South Africa
de Zorzi, Tony
Mpongwana, Mihlali
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Tayyab
Pakistan
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Shah, Khushdil
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Shakil, Saud
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Zaman, Fakhar
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Azam, Babar
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Smith, Jason
Bosch, Eathan
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
O'Rourke, William
Young, Will
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Dala, CJ
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Coetzee, Gerald
Agha, Salman Ali