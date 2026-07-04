ODI Pakistan Tri-Series Cricket Tournament Players

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ODI Pakistan Tri-Series

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Mpongwana, Mihlali

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Tayyab

Pakistan

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Dala, CJ

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Agha, Salman Ali

Pakistan