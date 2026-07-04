Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Ashok, Adithya
Southee, Tim
Santner, Mitchell
Clarke, Kristian
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
Hay, Mitchell James
Foulkes, Zak
Young, Will
Clarkson, Joshua Andrew
Lennox, Jayden
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Chahal, Yuzvendra
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Malik, Umran
Bharat, Srikar
Patidar, Rajat
Jaiswal, Yashasvi
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Kelly, Nicholas Frederick
Allen, Finn
Gaikwad, Ruturaj
Singh, Arshdeep
Rana, Harshit
Reddy, Nithish
Ahmed, Shahbaz
Krishna, Prasidh
Pant, Rishabh