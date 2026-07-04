ODI Series India vs New Zealand Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Malik, Umran

India

Bharat, Srikar

India

Patidar, Rajat

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Gaikwad, Ruturaj

India

Singh, Arshdeep

India

Rana, Harshit

India

Reddy, Nithish

India

Ahmed, Shahbaz

India

Krishna, Prasidh

India

Pant, Rishabh

India