Squads Somerset vs Sussex First class County Championship 15.05.2026

First class

SOM
SOM

(96 ov.) 335/5

SUS
SUS

Playing

SOM
SOM
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Rew James

wicket keeper

Haines Tom

batsman

Thomas Joshua F

all rounder

Clark Tom

batsman

Abell Tom

batsman

Vaughan Archie M

no information yet

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Bench

SOM
SOM
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Ball Jake

bowler

Alsop Tom

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Carter Oliver

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Shaw Josh

bowler

Smeed Will

batsman

Henry Troy

no information yet

Theedom James

no information yet