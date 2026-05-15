Squads Somerset vs Sussex First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rew James
wicket keeper
Haines Tom
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Hermann Jordan
batsman
Clark Tom
batsman
Lammonby Tom
batsman
Leaning Jack
batsman
Abell Tom
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Vaughan Archie M
no information yet
Simpson John
wicket keeper
Overton Craig
bowler
Tear Charlie
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Carson Jack
bowler
Leach Jack
bowler
Robinson Oliver
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ball Jake
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Archer Jofra
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Hill Finley James
all rounder
Briggs Danny
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Campbell Jack
bowler
Meredith Riley
bowler
Carter Oliver
wicket keeper
Rew Thomas
no information yet
Currie Bradley
bowler
Roberts Kian
no information yet
Finn Steven
bowler
Sams Daniel
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Shaw Josh
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Smeed Will
batsman
Henry Troy
no information yet
Theedom James
no information yet
Hunt Sean Frank
bowler