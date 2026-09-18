Squads Warriors vs Western Province First class First Class Series South Africa 17.12.2026

First class

WAR
WAR
WEP
WEP

Playing

WAR
WAR
WEP
WEP
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

Bedja Wesley

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Nyaku Onke

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

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