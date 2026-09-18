Squads Warriors vs Western Province First class First Class Series South Africa 17.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bedingham David
wicket keeper
Hermann Jordan
batsman
Bedja Wesley
no information yet
Jansen Marco
all rounder
Bird Jonathan
batsman
Kruger Patrick
all rounder
Burger Nandre
bowler
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Mnyanda Aphiwe
bowler
Hendricks Beuran
bowler
Mokgakane Andile
batsman
James Juan
all rounder
Mothoa Alfred
bowler
Kaplan Gavin
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Kitime Sello Valintine
all rounder
Pillay Jiveshan
batsman
Linde George
all rounder
Plaatjie Siya
bowler
Moore Edward
batsman
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Mpongwana Mihlali
bowler
Rosier Diego
batsman
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Second Rudi
wicket keeper
Nyaku Onke
all rounder
Simetu Siya
bowler
Parnell Wayne
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Paterson Dane
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Simmonds Kyle
bowler
Van Heerden George
bowler
Smith Daniel
batsman
van Heerden Nealan
bowler
Smith Kenan
batsman
Whitehead Sean
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Xengxe Bamanye
all rounder
Waqu Liyema
batsman
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