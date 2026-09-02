Squads Western Province vs Warriors First class First Class Series South Africa 10.09.2026

First class

WEP
WEP
WAR
WAR

Playing

WEP
WEP
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Bedja Wesley

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Nyaku Onke

all rounder

Second Rudi

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WEP
WEP
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet