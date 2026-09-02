Squads Western Province vs Warriors First class First Class Series South Africa 10.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bedja Wesley
no information yet
Hermann Jordan
batsman
Bird Jonathan
batsman
Jansen Marco
all rounder
Burger Nandre
bowler
Kruger Patrick
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Hendricks Beuran
bowler
Mnyanda Aphiwe
bowler
James Juan
all rounder
Mokgakane Andile
batsman
Kaplan Gavin
wicket keeper
Mothoa Alfred
bowler
Kitime Sello Valintine
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Linde George
all rounder
Pillay Jiveshan
batsman
Moore Edward
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Mpongwana Mihlali
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Rosier Diego
batsman
Nyaku Onke
all rounder
Second Rudi
wicket keeper
Parnell Wayne
bowler
Simetu Siya
bowler
Paterson Dane
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Smith Daniel
batsman
Van Heerden George
bowler
Smith Kenan
batsman
van Heerden Nealan
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Whitehead Sean
bowler
Waqu Liyema
batsman
Xengxe Bamanye
all rounder
Yaseen Vallie
batsman
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