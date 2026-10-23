Squads Southern Rocks vs Eagles List a Pro50 Championship 23.10.2026

List a

SOU
SOU
EAG
EAG

Playing

SOU
SOU
EAG
EAG
First TeamSecond Team
Bess Dom

bowler

Chibhabha Chamu

all rounder

Curran Ben

batsman

Hamza Ameer

wicket keeper

Gwandu Trevor

all rounder

Madhevere Wesley

all rounder

Masunda Larvet

wicket keeper

Kaia Roy

all rounder

Khan Jalat

all rounder

Mashinge William

all rounder

Ncube Cunningham

wicket keeper

Nenhunzi Tinashe

wicket keeper

Mutsamba Travor

all rounder

Roach Romario

no information yet

Mutumbami Richmond

wicket keeper

Welch Nick

batsman

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Zhou Costa

all rounder

Bench

SOU
SOU
EAG
EAG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet