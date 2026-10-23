Squads Southern Rocks vs Eagles List a Pro50 Championship 23.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ballance Gary
batsman
Akram Faraz
bowler
Bess Dom
bowler
Chibhabha Chamu
all rounder
Campbell Johnathan
all rounder
Chipara Munashe
batsman
Chivanga Tanaka
bowler
Chesa Privilege
bowler
Dzikiti Talent
bowler
Chisoro Tendai
bowler
Ervine Craig
batsman
Curran Ben
batsman
Falao Alex
bowler
Frost Alistair
bowler
Hamza Ameer
wicket keeper
Gubbins Nick
batsman
Kamunhukamwe Tinashe
batsman
Gwandu Trevor
all rounder
Madhevere Wesley
all rounder
Hondo Dylan
bowler
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Jaure Keith
bowler
Masunda Larvet
wicket keeper
Jaya Gabriel
batsman
Maunze Kudzai
batsman
Kaia Innocent
batsman
Mufudza Tapiwa
bowler
Kaia Roy
all rounder
Mugeri Prosper
batsman
Khan Jalat
all rounder
Mupfudza Rodney
batsman
Mashinge William
all rounder
Mutombodzi Tinotenda
all rounder
Matanga George
bowler
Muzondo Owen
bowler
Mudzinganyama Brian
batsman
Ncube Cunningham
wicket keeper
Mufandauya Ashley
batsman
Nenhunzi Tinashe
wicket keeper
Mupurura Nigel
bowler
Ngarava Richard
bowler
Murombo Sydney
bowler
Parkinson Matt
bowler
Mutsamba Travor
all rounder
Roach Romario
no information yet
Mutumbami Richmond
wicket keeper
Russell Alexander
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Welch Matthew
batsman
Schadendorf Jayden
all rounder
Welch Nick
batsman
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Zata Munashe
batsman
Zhou Costa
all rounder
Zhuwao Cephas
batsman
Match has not started yet