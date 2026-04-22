Squads Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

HYD
HYD

214

MUS
MUS

213

Playing

HYD
HYD
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Khan Usman

batsman

Philippe Josh

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Khan Irfan

batsman

Minhas Arafat

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Ismail Muhammad

no information yet

Khan Usman

no information yet

Bench

HYD
HYD
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Azam Hammad

all rounder

Gul Shehzad

no information yet

Habib Khan Atizaz

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Ismail Mohammad

no information yet

Masood Saad

all rounder