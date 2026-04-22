Squads Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sadaqat Maaz
all rounder
Farhan Sahibzada
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Smith Steve
batsman
Khan Usman
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Masood Shan
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Khan Irfan
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Khan Hassan
bowler
Siddle Peter
bowler
Shah Hunain
all rounder
Wasim Jr Mohammad
bowler
Ali Mohammad
bowler
Ismail Muhammad
no information yet
Javed Akif
bowler
Khan Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Akram Faisal
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Daniyal Ahmad
bowler
Azam Hammad
all rounder
Gul Shehzad
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Habib Khan Atizaz
no information yet
Hussain Ahmed
bowler
Imran Mohammad
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Iqbal Arshad
bowler
Khan Sharjeel
batsman
Ismail Mohammad
no information yet
Mehmood Asif
bowler
Masood Saad
all rounder
Mehmood Rizwan
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Meredith Riley
bowler
Muhammed Shahzad
bowler