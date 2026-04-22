Match details Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

HYD
HYD

214

MUS
MUS

213

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Hyderabad Kingsmen won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 22, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hyderabad Kingsmen Squad

PlayersSadaqat Maaz, Labuschagne Marnus, Khan Usman, Ayub Saim, Perera Kusal, Maxwell Glenn, Khan Irfan, Khan Hassan, Shah Hunain, Ali Mohammad, Javed Akif, Khan Usman
BenchAli Saad, Arif Mohammad Tayyab, Azam Hammad, Baartman Ottniel, Hussain Ahmed, Jahangir Shayan, Khan Sharjeel, Mehmood Asif, Mehmood Rizwan, Meredith Riley

Multan Sultans Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Smith Steve, Philippe Josh, Masood Shan, Turner Ashton, Nawaz Mohammad, Minhas Arafat, Siddle Peter, Wasim Jr Mohammad, Ismail Muhammad
BenchAkram Faisal, Daniyal Ahmad, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Imran Mohammad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Masood Saad, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Sultan Jahanzaib, Zafar Muhammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet