Squads Multan Sultans vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 26.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farhan Sahibzada
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Minhas Sameer
no information yet
Turner Ashton
batsman
Riaz Mohsin
no information yet
Masood Shan
batsman
Chapman Mark
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Ali Haider
bowler
Siddle Peter
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Ismail Muhammad
no information yet
Green Chris
bowler
Akram Faisal
bowler
Wasim Imad
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Irshad Salman
all rounder
Wasim Jr Mohammad
bowler
Khan Shadab
all rounder
Minhas Arafat
all rounder
Hasnain Mohammad
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Khan Shahab
no information yet
Nawaz Mohammad
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Daniyal Ahmad
bowler
Airee Dipendra
all rounder
Gul Shehzad
no information yet
Bryant Max
batsman
Habib Khan Atizaz
no information yet
Faiq Mohammad
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Gleeson Richard
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Gous Andries
wicket keeper
Masood Saad
all rounder
Gul Sameen
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Joseph Shamar
bowler
Muhammed Shahzad
bowler
Mumtaz Mehran
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Qamar Momin
bowler
Sajjad Hamza
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Sultan Jahanzaib
no information yet
Zafar Muhammad
batsman