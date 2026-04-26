Squads Multan Sultans vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

MUS
MUS

192

ISL
ISL

193

Playing

MUS
MUS
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Conway Devon

wicket keeper

Minhas Sameer

no information yet

Riaz Mohsin

no information yet

Philippe Josh

wicket keeper

Ashraf Faheem

all rounder

Ismail Muhammad

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Irshad Salman

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Khan Shahab

no information yet

Nawaz Mohammad

all rounder

Bench

MUS
MUS
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Gul Shehzad

no information yet

Bryant Max

batsman

Habib Khan Atizaz

no information yet

Ismail Mohammad

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Masood Saad

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Sajjad Hamza

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Sultan Jahanzaib

no information yet