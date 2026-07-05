Squads Durham vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Kelly Marie
batsman
Villiers Mady
bowler
Elwiss Georgia
all rounder
Windsor Emily
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Knott Charli
all rounder
Graham Heather
all rounder
Bryce Sarah
wicket keeper
Rodgers Mia
wicket keeper
Jones Emma
no information yet
Marlow Emma
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Fraser Katherine
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Turner Sophia
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Groves Josie
bowler
Levick Katie
bowler
Andrews Maria
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Dobson Leah
batsman
Baker Olivia
bowler
Filer Lauren
bowler
Ballinger Grace
bowler
Glen Abigail
batsman
Beams Kristen
bowler
Robson Harriet
no information yet
Beaumont Tammy
wicket keeper
Rook Freya
no information yet
de Klerk Nadine
all rounder
Scott Lizzie
bowler
Devine Sophie
all rounder
Thompson Grace
no information yet
du Preez Mignon
batsman
Trotter Laura
no information yet
Gammon Bethan
wicket keeper
Turner Phoebe
bowler
Glenn Sarah
bowler
Whiting Emily
bowler
Graves Teresa
all rounder
Wilson Tahlia
wicket keeper
Green Maddy
batsman