Squads Durham vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

DUR
DUR

148

BLA
BLA

147

Playing

DUR
DUR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Graham Heather

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Rodgers Mia

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Marlow Emma

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet

Claridge Ella

wicket keeper

Johnson Trudy

all rounder

Andrews Maria

no information yet

Bench

DUR
DUR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Beaumont Tammy

wicket keeper

Rook Freya

no information yet

de Klerk Nadine

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Trotter Laura

no information yet

Gammon Bethan

wicket keeper

Graves Teresa

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper