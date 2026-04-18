Gerald Coetzee News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

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IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

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Double Blow for Proteas David Miller and Gerald Coetzee Ruled Out

Double Blow for Proteas David Miller and Gerald Coetzee Ruled Out

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AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title

AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title

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AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe

AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe

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GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal

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GT vs MI | Twitter shocked as Rohit rides Lady Fortune's coattails to survive two absolute sitters

GT vs MI | Twitter shocked as Rohit rides Lady Fortune's coattails to survive two absolute sitters

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IPL | Twitter on fire with Gerald Coetzee’s raging celebration on return to the Wankhede

IPL | Twitter on fire with Gerald Coetzee’s raging celebration on return to the Wankhede

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‌CT 2025 | Corbin Bosch replaces injured Gerald Coetzee in South Africa’s Champions Trophy squad

‌CT 2025 | Corbin Bosch replaces injured Gerald Coetzee in South Africa’s Champions Trophy squad

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‌Coetzee ruled out of Champions Trophy after being named in Tri-series squad 

‌Coetzee ruled out of Champions Trophy after being named in Tri-series squad 

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Gerald Coetzee ruled out of Sri Lanka Test and Pakistan series due to groin injury

Gerald Coetzee ruled out of Sri Lanka Test and Pakistan series due to groin injury

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T20 WC 2024 | Nortje, de Kock return as South Africa announce squad

T20 WC 2024 | Nortje, de Kock return as South Africa announce squad

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IPL 2024 |Twitter explodes as Sandeep Sharma takes fifer dismantling Mumbai's lower-order with finesse

IPL 2024 |Twitter explodes as Sandeep Sharma takes fifer dismantling Mumbai's lower-order with finesse

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IPL 2024 | Twitter reacts to acrobatic Kishan competing for India’s World Cup spot with jaw-dropping catch

IPL 2024 | Twitter reacts to acrobatic Kishan competing for India’s World Cup spot with jaw-dropping catch

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‌SA vs IND | Twitter abuzz on Kohli’s blissful six under pressure, countering the Proteas with disdain

‌SA vs IND | Twitter abuzz on Kohli’s blissful six under pressure, countering the Proteas with disdain

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‌SA vs IND | Twitter in splits after a cheeky bye paves way for a KL Rahul century

‌SA vs IND | Twitter in splits after a cheeky bye paves way for a KL Rahul century

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SA vs IND | Twitter reacts to laughing Coetzee pointing to his brain after plumbly trapping Jadeja LBW

SA vs IND | Twitter reacts to laughing Coetzee pointing to his brain after plumbly trapping Jadeja LBW

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SA vs NED | Twitter reacts as Coetzee rewarded with shame instead of wicket after ball caught by Klaasen at slip

SA vs NED | Twitter reacts as Coetzee rewarded with shame instead of wicket after ball caught by Klaasen at slip

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SA vs AUS | Twitter reacts as Markram and Coetzee pull off best Pakistan impression with comical catch drop

SA vs AUS | Twitter reacts as Markram and Coetzee pull off best Pakistan impression with comical catch drop

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World Cup 2023 | List of all squads for tournament

World Cup 2023 | List of all squads for tournament

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ICC World Cup 2023 | South Africa reveal 15-man squad, Quinton de Kock to retire after event

ICC World Cup 2023 | South Africa reveal 15-man squad, Quinton de Kock to retire after event

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IPL 2021 | Rajasthan Royals rope in Proteas all-rounder Gerald Coetzee as Liam Livingstone’s replacement

IPL 2021 | Rajasthan Royals rope in Proteas all-rounder Gerald Coetzee as Liam Livingstone’s replacement

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