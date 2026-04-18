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Gerald Coetzee News
Gerald Coetzee News
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BCB
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Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Ms Dhoni
Deepti Sharma
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Teams
Royal Challengers Bengaluru
Lancashire
Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Ms Dhoni
Deepti Sharma
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
SRH Strengthen Attack with Proteas Pacer After Payne Exit
3 months ago
news
cricket
Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament
6 months ago
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IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction
7 months ago
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cricket
Double Blow for Proteas David Miller and Gerald Coetzee Ruled Out
8 months ago
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cricket
AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title
1 year ago
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AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe
1 year ago
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cricket
GT vs MI | Twitter in awe as Sudharsan channels inner de Gea to spectacularly assist Bairstow dismissal
1 year ago
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cricket
GT vs MI | Twitter shocked as Rohit rides Lady Fortune's coattails to survive two absolute sitters
1 year ago
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IPL | Twitter on fire with Gerald Coetzee’s raging celebration on return to the Wankhede
1 year ago
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cricket
CT 2025 | Corbin Bosch replaces injured Gerald Coetzee in South Africa’s Champions Trophy squad
1 year ago
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cricket
Coetzee ruled out of Champions Trophy after being named in Tri-series squad
1 year ago
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cricket
Gerald Coetzee ruled out of Sri Lanka Test and Pakistan series due to groin injury
2 years ago
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cricket
SA vs IND | Samson’s fiery hundred and Bishnoi-Chakaravarthy’s spin wizardry leave South Africa in the shadows
2 years ago
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T20 WC 2024 | Nortje, de Kock return as South Africa announce squad
2 years ago
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cricket
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2 years ago
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IPL 2024 | Twitter reacts to acrobatic Kishan competing for India’s World Cup spot with jaw-dropping catch
2 years ago
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SA vs IND | Twitter abuzz on Kohli’s blissful six under pressure, countering the Proteas with disdain
3 years ago
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3 years ago
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3 years ago
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3 years ago
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SA vs AUS | Twitter reacts as Markram and Coetzee pull off best Pakistan impression with comical catch drop
3 years ago
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World Cup 2023 | List of all squads for tournament
3 years ago
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ICC World Cup 2023 | South Africa reveal 15-man squad, Quinton de Kock to retire after event
3 years ago
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IPL 2021 | Rajasthan Royals rope in Proteas all-rounder Gerald Coetzee as Liam Livingstone’s replacement
5 years ago
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Gill, Jaiswal, Shaw among Aakash Chopra’s 10 players to look forward to in 2020s
6 years ago
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