Mi Emirates Cricket Team Players

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Mi Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Tahir, Imran

South Africa

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Boult, Trent

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Smeed, Will

England

Khan, Rashid

Afghanistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Patel, Samit

England

Woakes, Chris

England

Topley, Reece

England

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Tucker, Lorcan

Ireland

Patel, Monank

India

Kenjige, Nosthush

USA

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Shepherd, Romario

Guyana

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Leede, Bas de

Netherlands

Banton, Tom

England

Lammonby, Tom

England

Rayudu, Ambati

India

Charlesworth, Ben

England

Bairstow, Jonny

England

Thompson, Jordan

England

Wheal, Brad

Scotland

Overton, Craig

England

Mousley, Dan

England

Benjamin, Christopher Gavin

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Fletcher, Andre

Grenada

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

John, Figy

United Arab Emirates

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Anderson, Corey

New Zealand

Singh, Tajinder

India

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Patel, Sunny

India

Jacobs, Bevon

New Zealand

Khan, Rohid

United Arab Emirates

Gul Momand, Arab

Afghanistan

Draca, Thomas

Italy

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Rohid, Muhammad

Mirza, Mohammad

Pakistan

Shafeeq, Mohamed

Kuwait

Khan, Usman

Pakistan