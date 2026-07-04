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Khan, Asif
United Arab Emirates
Khan, Zahoor
Lakra, Aryan
Muhammad, Waseem
Tahir, Imran
South Africa
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Hosein, Akeal
Boult, Trent
New Zealand
Perera, Kusal
Sri Lanka
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Murid, Naveen-ul-Haq
Jacks, Will
England
Smith, Odean
Jamaica
Smeed, Will
Khan, Rashid
Rajapaksa, Bhanuka
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Patel, Samit
Woakes, Chris
Topley, Reece
Ahmad, Fareed
Khan, Zahir
Farooqi, Fazalhaq
Tucker, Lorcan
Ireland
Patel, Monank
India
Kenjige, Nosthush
USA
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Viyaskanth, Vijayakanth
Shepherd, Romario
Guyana
Mendis, Kamindu
Leede, Bas de
Netherlands
Banton, Tom
Lammonby, Tom
Rayudu, Ambati
Charlesworth, Ben
Bairstow, Jonny
Thompson, Jordan
Wheal, Brad
Scotland
Overton, Craig
Mousley, Dan
Benjamin, Christopher Gavin
Alleyne, Kadeem
Barbados
Fletcher, Andre
Grenada
Abidin, Zain-ul
Saudi Arabia
Ghazanfar, Allah Mohammad
Auguste, Ackeem
Clarke, Mc Kenny
John, Figy
Bravo, Dwayne
Anderson, Corey
Singh, Tajinder
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Patel, Sunny
Jacobs, Bevon
Khan, Rohid
Gul Momand, Arab
Draca, Thomas
Italy
Rohid Khan, Mohammad
Mirza, Mohammad Salman
Pakistan
Rohid, Muhammad
Mirza, Mohammad
Shafeeq, Mohamed
Kuwait
Khan, Usman