Guyana Amazon Warriors Cricket Team Players

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Guyana Amazon Warriors

Tahir, Imran

South Africa

Malik, Shoaib

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Wiese, David

Namibia

Hope, Shai

Barbados

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Brooks, Shamarh

Barbados

Springer, Shamar

Barbados

Lewis, Shermon

Grenada

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Adams, Antony

India

Bramble, Anthony

Guyana

Beaton, RR

Guyana

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Savory, Kemol

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Smith, Nial

Sinclair, Kevin

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Joseph, Shamar

India

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Stirling, Paul

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Robinson, Tim

New Zealand

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Shepherd, Romario

Guyana

McDermott, Ben

Australia

Sowter, Nathan

England

Cameron, Demitri

Hetmyer, Shimron

Guyana

Ingram, Colin

South Africa

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Khan, Waqar

Afghanistan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Khan, Hassan

Pakistan

Botha, Johan

South Africa

Sinclair, Junior

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Sampson, Quentin

Guyana

Blades, Jediah

Alimohamed, Ronaldo

Guyana

Khan, Hassan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Campbell, John

Jamaica

Latiff, Riyad

Guyana

Ahmed, Ifthikar