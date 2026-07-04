Follow us
Tahir, Imran
South Africa
Malik, Shoaib
Pakistan
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Hafeez, Mohammad
Shakil, Saud
Wiese, David
Namibia
Hope, Shai
Barbados
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Jamaica
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Phillips, Glenn
New Zealand
Brooks, Shamarh
Springer, Shamar
Lewis, Shermon
Grenada
Jangoo, Amir
Adams, Antony
India
Bramble, Anthony
Guyana
Beaton, RR
Hemraj, Chandrapaul
Savory, Kemol
Nedd, Ashmead Romano
Nandu, Matthew
Smith, Nial
Sinclair, Kevin
Anderson, Kevlon
Neutral
Joseph, Shamar
Ali, Moeen
England
Motie, Gudakesh
Blackwood, Jermaine
Nabi, Mohammad
Afghanistan
Gurbaz, Rahmanullah
Khan, Mohammad Azam
Stirling, Paul
Ireland
Adair, Mark
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan, Tanzid
Robinson, Tim
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Shepherd, Romario
McDermott, Ben
Australia
Sowter, Nathan
Cameron, Demitri
Hetmyer, Shimron
Ingram, Colin
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Zazai, Hazratullah
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Khan, Waqar
Deyal, Mark
Khan, Hassan
Botha, Johan
Sinclair, Junior
Salamkheil, Waqar
Sampson, Quentin
Blades, Jediah
Alimohamed, Ronaldo
Campbell, John
Latiff, Riyad
Ahmed, Ifthikar