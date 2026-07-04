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Janat, Ihsanullah
Afghanistan
Zadran, Najibullah
Ahmad, Qais
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Janat, Karim
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Atal, Sedeq
Kharotai, Mehmood
Wafiullah
Arab, Yama
Ahmad, Khalel
Arabzai, Suliman
Shah, Noman
Kamron Khan, Kamran Hotak
Durrani, Hizbullah
Dawoodzai, Faridoon
Nasir, Hassan
Ahmad, Basir
Nepal
Taniwal, Khalid
Mohammadzai, Akram
Haroon, Mohammad
Khan, Gulzar
Khan, Sohail
Ahmad, Ali
Zadran, Jamshid
Shinwari, Samiullah
Ali, Noor
Alam, Aftab
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Malik, Abdul
Ahmadzai, Yamin
Rehman, Zia-ur
Momand, Wafadar
Shinwari, Bahar
Khil, Ikram Ali
Nasiri, Hayatullah
Noori, Shabir
Hamza, Amir
Zadran, Dawlat
Rasooli, Darwish
Zahidi, Khalid
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Baqi, Abdul
Kamal, Shahidullah
Zahir, Ahmad
Shah, Bahir
Mohammadi, Mohammad Shahzad
Abdulrahimzai, Ibrahim
Adil, Tahir
Hussan, Riaz
Khan, Nasir
Shinwari, Jamil
Ghazanfar, Allah Mohammad
Ishaq, Waqarullah