Green Afghanistan One Day Cup Cricket Tournament Players

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Green Afghanistan One Day Cup

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Ahmad, Khalel

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Shah, Noman

Kamron Khan, Kamran Hotak

Durrani, Hizbullah

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Nasir, Hassan

Afghanistan

Ahmad, Basir

Nepal

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Mohammadzai, Akram

Haroon, Mohammad

Khan, Gulzar

Khan, Sohail

Ahmad, Ali

Afghanistan

Zadran, Jamshid

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ali, Noor

Afghanistan

Alam, Aftab

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Shinwari, Bahar

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Nasiri, Hayatullah

Noori, Shabir

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Zahidi, Khalid

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Mohammadi, Mohammad Shahzad

Afghanistan

Abdulrahimzai, Ibrahim

Adil, Tahir

Hussan, Riaz

Afghanistan

Khan, Nasir

Afghanistan

Shinwari, Jamil

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Ishaq, Waqarullah

Afghanistan