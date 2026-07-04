ODI Series West Indies vs England Cricket Tournament Players

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ODI Series West Indies vs England

Rashid, Adil

England

Jacks, Will

England

Hope, Shai

Barbados

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Walsh Jr, Hayden

USA

Carty, Keacy

Sint Maarten

Dowrich, Shane

Barbados

Drakes, Dominic

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Sinclair, Kevin

Guyana

Joseph, Shamar

India

Buttler, Jos

England

Topley, Reece

England

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Mayers, Kyle

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Potts, Matty

England

Crawley, Zak

England

Pope, Ollie

England

Carse, Brydon

England

Hartley, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Hetmyer, Shimron

Guyana

Livingstone, Liam

England

Overton, Jamie

England

Chohan, Jafer

England

John A Turner

England

Pepper, Michael-Kyle

England

Tongue, Josh

England

Mousley, Dan

England

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Sammy, Daren

Saint Lucia

Thomas, Oshane

Jamaica

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago