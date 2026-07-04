Follow us
Rashid, Adil
England
Jacks, Will
Hope, Shai
Barbados
Brook, Harry
Cox, Jordan
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Walsh Jr, Hayden
USA
Carty, Keacy
Sint Maarten
Dowrich, Shane
Drakes, Dominic
Jordan, Akeem
Athanaze, Alick
Dominica
Cariah, Yannick
Trinidad and Tobago
Sinclair, Kevin
Joseph, Shamar
India
Buttler, Jos
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Motie, Gudakesh
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Mayers, Kyle
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Shepherd, Romario
Potts, Matty
Crawley, Zak
Pope, Ollie
Carse, Brydon
Hartley, Tom
Bethell, Jacob Graham
Hetmyer, Shimron
Livingstone, Liam
Overton, Jamie
Chohan, Jafer
John A Turner
Pepper, Michael-Kyle
Tongue, Josh
Mousley, Dan
Andrew, Jewel
Sammy, Daren
Saint Lucia
Thomas, Oshane
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Ottley, Kjorn