Squads Glamorgan vs Somerset First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Tribe Asa Mark
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Zain ul Hasan
bowler
Vaughan Archie M
no information yet
Carlson Kiran
batsman
Lammonby Tom
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Rew James
wicket keeper
Ingram Colin
batsman
Abell Tom
batsman
Dickson Sean
batsman
Smeed Will
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Crane Mason
bowler
Overton Craig
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Pretorius Migael
bowler
Norton Tom
no information yet
Leach Jack
bowler
Hadley Ryan
bowler
Ball Jake
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Byrom Eddie
batsman
Banton Tom
batsman
Douthwaite Daniel
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Hill Finley James
all rounder
Franco Romano
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Gorvin Andrew William
all rounder
Meredith Riley
bowler
Harris James
all rounder
Hope-Bell
no information yet
Rew Thomas
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Roberts Kian
no information yet
Leonard Ned
all rounder
Sams Daniel
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Shaw Josh
bowler
McIlroy Jamie
bowler
Theedom James
no information yet
Morris Ben
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Root Billy
batsman
Smale William
wicket keeper