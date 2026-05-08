Squads Glamorgan vs Somerset First class County Championship 08.05.2026

First class

GLA
GLA
SOM
SOM

(0 ov.) 337/9

Playing

GLA
GLA
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Thomas Joshua F

all rounder

Vaughan Archie M

no information yet

Rew James

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Smeed Will

batsman

Cooke Chris

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Norton Tom

no information yet

Ball Jake

bowler

Bench

GLA
GLA
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Franco Romano

no information yet

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Rew Thomas

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Roberts Kian

no information yet

Leonard Ned

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Shaw Josh

bowler

Theedom James

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper