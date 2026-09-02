Squads Titans vs Dolphins First class First Class Series South Africa 10.09.2026

First class

TIT
TIT
DOL
DOL

Playing

TIT
TIT
DOL
DOL
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Brand Neil

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dala CJ

bowler

Gilson Sean

no information yet

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Litheko Modiri

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Smuts JJ

all rounder

van Staden Slade

no information yet

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

TIT
TIT
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet