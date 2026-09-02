Squads Titans vs Dolphins First class First Class Series South Africa 10.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Ackerman Marques
batsman
Bokako Tladi
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Brand Neil
all rounder
Cele Okuhle
all rounder
Brett Merrick
bowler
Dithole Tshepang
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Dupavillon Daryn
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Erwee Sarel
batsman
Dala CJ
bowler
Gilson Sean
no information yet
De Kock Quinton
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Elgar Dean
batsman
Miller David
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Naicker Theesan
bowler
Gqamane Ayabulela
all rounder
Parsons Bryce
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Phehlukwayo Andile
all rounder
Kleinveldt Matthew
all rounder
Porteous Bradley
batsman
Litheko Modiri
all rounder
Roelofsen Grant
wicket keeper
Makhanya Sibonelo
batsman
Smith Jason
batsman
Markram Aiden
all rounder
Smuts JJ
all rounder
Moonsamy Rivaldo
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
van Staden Slade
no information yet
Phangiso Aaron
bowler
Zondo Khaya
batsman
Shamsi Tabraiz
bowler
Twala Musawenkosi
wicket keeper
van Heerden Joshua
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet