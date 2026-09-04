Squads Titans vs Lions First class First Class Series South Africa 03.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Abrahams Cole
batsman
Bokako Tladi
bowler
Dawood Junaid
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Brand Neil
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Brett Merrick
bowler
Hamza Zubayr
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Hendricks Dominic
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
Dala CJ
bowler
Magala Sisanda
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Makwetu Wandile
wicket keeper
Elgar Dean
batsman
Manack Muhammad
no information yet
Ferreira Donovan
wicket keeper
Maphaka Kwena
bowler
Gqamane Ayabulela
all rounder
Moreki Tshepo
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Kleinveldt Matthew
all rounder
Ndwandwa Tsepo
bowler
Litheko Modiri
all rounder
Olivier Duanne
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Peter Nqabayomzi
bowler
Markram Aiden
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Moonsamy Rivaldo
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Phangiso Aaron
bowler
Siboto Malusi
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Twala Musawenkosi
wicket keeper
van Biljon Marco
all rounder
van Heerden Joshua
batsman
van Buuren Mitchell
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Match has not started yet