Squads Titans vs Lions First class First Class Series South Africa 03.12.2026

First class

TIT
TIT
LIO
LIO

Playing

TIT
TIT
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Manack Muhammad

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Litheko Modiri

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Twala Musawenkosi

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Bench

TIT
TIT
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet