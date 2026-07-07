Squads Middlesex vs Glamorgan List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bevan Thomas
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bevan Tom
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Byrom Eddie
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
Carlson Kiran
batsman
Cullen Blake
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Davies Jack
wicket keeper
Crane Mason
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Douthwaite Daniel
all rounder
Feldman JJ
no information yet
Franco Romano
no information yet
Fernandes Nathan
all rounder
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Gohar Zafar
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Harris Max Benjamin
bowler
Hameed Azeem
no information yet
Helm Tom
bowler
Hamza Mir
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Harris James
all rounder
Holden Max
batsman
Horton Alex
wicket keeper
Hollman Luke
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Kaushal Ishaan
bowler
Ingram Colin
batsman
Little Joshua
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Malan Pieter
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Leonard Ned
all rounder
Robson Sam
batsman
Lewis Rhodri J
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
McIlroy Jamie
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Morgan Owen
all rounder
Walallawita Thilan N
bowler
Morris Ben
bowler
White Robbie
wicket keeper
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Williamson Kane
batsman
Northeast Sam
batsman
Yadav Jayant
bowler
Norton Tom
no information yet
Match has not started yet