Squads Middlesex vs Glamorgan List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

MID
MID
GLA
GLA

Playing

MID
MID
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bevan Tom

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Davies Jack

wicket keeper

Feldman JJ

no information yet

Franco Romano

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Hameed Azeem

no information yet

Helm Tom

bowler

Hamza Mir

bowler

Higgins Ryan

all rounder

Harris James

all rounder

Holden Max

batsman

Horton Alex

wicket keeper

Hollman Luke

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Robson Sam

batsman

Lewis Rhodri J

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Morgan Owen

all rounder

White Robbie

wicket keeper

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Bench

MID
MID
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet