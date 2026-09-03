Squads Titans vs Western Province T20 CSA T20 Challenge 25.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Bokako Tladi
bowler
Bird Jonathan
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Burger Nandre
bowler
Brand Neil
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Hendricks Beuran
bowler
Coetzee Gerald
bowler
James Juan
all rounder
Dala CJ
bowler
Kaplan Gavin
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Kitime Sello Valintine
all rounder
Elgar Dean
batsman
Linde George
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Moore Edward
batsman
Gqamane Ayabulela
all rounder
Mpongwana Mihlali
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Nyaku Onke
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Parnell Wayne
bowler
Moonsamy Rivaldo
batsman
Paterson Dane
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Simmonds Kyle
bowler
Phangiso Aaron
bowler
Smith Daniel
batsman
Shamsi Tabraiz
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Twala Musawenkosi
wicket keeper
Waqu Liyema
batsman
van Heerden Joshua
batsman
Yaseen Vallie
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet