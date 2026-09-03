Squads Titans vs Western Province T20 CSA T20 Challenge 25.09.2026

T20

TIT
TIT
WEP
WEP

Playing

TIT
TIT
WEP
WEP
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

James Juan

all rounder

Dala CJ

bowler

Kaplan Gavin

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Linde George

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Nyaku Onke

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

TIT
TIT
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet