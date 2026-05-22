Squads Northamptonshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

The County Ground

NOR
NOR

165

GLA
GLA

162

Playing

NOR
NOR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Smale William

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Willey David

all rounder

Broad Justin

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

McManus Lewis

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder

Procter Luke

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Zaib Saif

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Franco Romano

no information yet

Bench

NOR
NOR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Harris James

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

Root Billy

batsman

Wasim Imad

all rounder