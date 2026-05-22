Squads Northamptonshire vs Glamorgan T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Smale William
wicket keeper
Lynn Chris
batsman
Carlson Kiran
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Willey David
all rounder
Ingram Colin
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Broad Justin
all rounder
Cooke Chris
wicket keeper
Harrison Calvin
bowler
Douthwaite Daniel
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
van der Gugten Tim
bowler
Sales James
batsman
Crane Mason
bowler
Sanderson Ben
bowler
Leonard Ned
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Procter Luke
all rounder
Horton Alex
wicket keeper
Zaib Saif
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Byrom Eddie
batsman
Guthrie Liam
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Conway Harry
bowler
Franco Romano
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bopara Ravi
all rounder
Bevan Thomas
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Gorvin Andrew William
all rounder
Leech Dominic
bowler
Harris James
all rounder
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Root Billy
batsman
Robinson Tim
batsman
Wasim Imad
all rounder