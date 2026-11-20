Squads Mi Emirates vs Desert Vipers T20i International League T20 28.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Adair Ross
batsman
Ahmadzai Abdullah
no information yet
Akram Wasim
bowler
Aravind Vritiya
wicket keeper
Bairstow Jonny
wicket keeper
Azam Babar
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Dawoodzai Faridoon
bowler
Curran Tom
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Donald Aneurin
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Jordan Chris
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Khan Rashid
bowler
Keswani Nilansh
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Khan Shadab
all rounder
Kharote Nangeyalia
batsman
Mayers Kyle
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Motie Gudakesh
bowler
Muhammad Afridi Wali
no information yet
Muhammad Waseem
batsman
Pahal Sanjay
all rounder
Nadir Raizal
all rounder
Payne David
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Saleem Mohammad
bowler
Pollard Kieron
all rounder
Shah Naseem
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Tahir Bilal
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Tanveer Khuzaima Bin
bowler
Shafeeq Mohamed
no information yet
Tector Harry
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Singh Tajinder
all rounder
Zaman Fakhar
batsman
Thompson Jordan
all rounder
Tribe Asa Mark
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet