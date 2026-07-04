ICC T20 World Cup, Asia Qualifier, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC T20 World Cup, Asia Qualifier, Women

Tippoch, Sornnarin

Thailand

Hill, Mariko

Hong Kong, China

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Gurung, Anju

Bhutan

Miles, Natasha

England

Duraisingam, Winifred

Malaysia

Rana, Sita

Nepal

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Bibi, Maryam

Hong Kong, China

Shahzad, Shanzeen

Hong Kong, China

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Chan, Ka Ying

Hong Kong, China

Omar, Maryam

Kuwait

Chhetry, Rubina

Nepal

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Sahar, Iqra

Hong Kong, China

Chan, Betty

Hong Kong, China

Boochatham, Nattaya

Thailand

Daswani, Yasmin

Hong Kong, China

Chantam, Nattakan

Thailand

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Elysa, Mas

Malaysia

To, Yee Shan

Hong Kong, China

Khamchompu, Onnicha

Thailand

Maya, Phannita

Thailand

Kanoh, Rosenan

Thailand

Laomi, Suleeporn

Thailand

Putthawong, Thipatcha

Thailand

Bunthansen, Kanyakorn

Thailand

Boonsukham, Nanthita

Thailand

Mughal, Chaya

United Arab Emirates

Rohit, Esha

United Arab Emirates

Sharma, Khushi

Keny, Lavanya

United Arab Emirates

Mahesh, Vaishnave

United Arab Emirates

Nandakumar, Indhuja

United Arab Emirates

Patil, Avanee

United Arab Emirates

Supriya, Archara

United Arab Emirates

Venkatesh, Ruchitha

Hong Kong, China

Cheung, Hiu Ying

Hong Kong, China

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Hashim, Ainna

Malaysia

Wan Mohd Rosli, Wan Julia

Malaysia

Najwa, Aina

Malaysia

Eleesa, Aisya

Malaysia

Ismail, Mahirah Izzati

Malaysia

Syuhada, Nur Dania

Malaysia

Atiela, Nik Nur

Malaysia

Natsya, Nur Arianna

Malaysia

Kunwar, Kabita

Nepal

Barma, Indu

Nepal

Rawal, Bindu

Nepal

Khadka, Samjhana

Nepal

Shrestha, Kajal

Nepal

Kumari, Saraswati Chaudhary

Nepal

Karmacharya, Asmina

Nepal

Joshi, Kabita

Nepal

Bist, Ishwori

Nepal

Sorfina, Amalin

Malaysia

Begam, Apsari

Nepal

Marasini, Kritika

Nepal

Khiaoto, Suwanan

Thailand

Chaturongrattana, Sunida

Thailand

Suwanchonrathi, Aphisara

Thailand

Chaihan, Nannaphat

Thailand

Yangzom, Eva Somsel

Bhutan

Dema, Karma

Bhutan

Zangmo, Tshering

Bhutan

Wangmo, Dechen

Bhutan

Choden, Yeshey

Bhutan

Choden, Ngawang

Bhutan

Choden, Sonam

Bhutan

Yangchen, Pema

Bhutan

Bidha, Kinley

Ghally, Anjuli

Choden, Tshering

Om, Chado

Kotte, Suraksha

United Arab Emirates

Dharnidharka, Samaira

United Arab Emirates

Gokhale, Siya

United Arab Emirates

Jahangir, Al Maseera

United Arab Emirates

Gajanayake, Tharanga

Bahrain

Mudiyanselage Deepika Ras, Herath

Bahrain

Shetty, Pavithra

Bahrain

Nunna, Swarna

Bahrain

Waris, Abeera

Bahrain

Fernando, Gayani

Bahrain

Prakash, Shashikala

Bahrain

Samildeen, Aasha

Bahrain

Rodrigo, Rasika

Bahrain

Suhun, Ishara

Bahrain

Jagdeesha, Prajna

Bahrain

Malik, Manal

Bahrain

Arachchige, Sadamali Bhakshala

Bahrain

BUTT, SANA QAMAR UL HAQ

Bahrain

Muglimane, Ashwini Govinda

Quyn, Rochelle

Qatar

Rana, Shrutiben

Qatar

Emmanuel, Rizpha Bano

Qatar

Agarwal, Hiral

Qatar

Panayan, Sabeeja Adiyeri

Qatar

Aysha

Qatar

Bahadur, Shahreen

Qatar

Dhadwal, Saachi

Qatar

Imtiaz, Khadija

Qatar

Kale, Trupti

Qatar

Khan, Aleena

Qatar

Mare, Angeline

Qatar

Thapa, Sudha

Qatar

Elnour, Tafaul Ekhair Jamaleldien

Qatar

Zulaika Sofea, Wan Nor

Malaysia

Azmi, Musfirah Nur Ainaa

Malaysia

Manivannan, Suabika

Malaysia

Beh, Irdina

Malaysia

Dangol, Kushi

Nepal

Rai, Sabnam

Nepal

Shrestha, Kanchan

Nepal

Poddar, Ruby

Nepal

Mahato, Puja

Nepal

Chan, Dorothea

Hong Kong, China

Lin Aung, Htet

Phyu, Pan EI

Myanmar

Po, Thae

Myanmar

Aung, Thae Thae

Moe, Aye Eaindra

Myat, Khin Min

Myanmar

San, May Poe Poe

Myanmar

Win, Shwe Yee

Htun, Lin Lin

Soe, Theint Theint

Kyaw, Zin Tharaphy

Lin, Zon

Win, Zar Lin

Htwe, San Nyo

Menes, Glenda

Kuwait

Balasubramani, Shanti

Kuwait

D'Souza, Raelyn Maria

Kuwait

Gomez, Siobhan Lee

Kuwait

Jilani, Zeefa

Kuwait

Tariq, Amna Sharif

Kuwait

Khalil, Khadija

Kuwait

Murali, Priyada

Kuwait

Jasvi, Maria

Kuwait

Hyder, Mariamma

Kuwait

Ashraf, Maryyam

Kuwait

Dsa, Suchitha

Dcosta, Angel

Ishaq, Iqra

Lili, Han

China

Qian, Xu

China

Zheng, Lili

China

Yue, Chen

China

Zhou, Caiyun

China

Jin, Xiuli

Mei, Zi

Chen, Xinyu

Cai, Yuanyuan

Zhu, Mingyue

Zhao, Rongyu

Liu, Mengting

Yang, Jing

Yin, Wenjing

Intan, Jamahidaya

Malaysia

Aishah, Nur

Malaysia

Lai, Emma

Hong Kong, China

Sharma, Khushi

United arab emirates

Hotchandani, Heena

United arab emirates

Thapa, Roma

Nepal

Airee, Rajmati

Nepal

Hunter, Elsa

Malaysia

Fajrol'as, Nur Izzatul Syafiqa

Malaysia

Nazwah, Siti

Malaysia

Binti Abdullah, Marsya Qistina

Malaysia

Husna Binti Razali, Nazatul Hidayah

Malaysia

Sharma, Riya

Nepal

Upadhya, Manisha

Nepal

Sheikh, Maryyam

Kuwait

Sua Gile, Nur Aishah

Malaysia

Sonam

Bhutan

Choden, Ritshi

Bhutan

Palden, Sonam

Bhutan

Pradhan, Riya

Bhutan

Barboza, Vilcita

Bahrain

Thompson, Katie

England

Dona, Udeni

United arab emirates

Sabin, Keziah Miriam

Silva, Athige

United arab emirates

Botha, Michelle

Mahekdeep, Kaur

Hong kong, china

Shaina, Venora

Kuwait

Dias, Candice

Kuwait

Yekkeli, Bhavani

Kuwait

Gomez, Siobhan

Kuwait

Jagdeesha, Poorvaja

Bahrain

Fazli, Zayneb

Bahrain

Parkhi, Saee

Bahrain

Uthpala, Saduni

Bahrain

Vivek, Sara

Bahrain

Yadav, Shruti

Bahrain

Jacob, Christeena

Qatar

Akhtar, Roheed

Qatar

Abdulaziz, Amna

Qatar

Yangzom, Sangay

Bhutan

Jacob, Maria Theresa

Qatar