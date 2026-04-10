Luis Michael Reece

Luis Michael Reece

all rounder

Full name:Luis Michael Reece
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches995591
Innings1194554
Overs1348.1244.5114.2
Balls---
Maidens30720
Runs42821447997
Wickets1433632
Avg29.9440.1931.15
SR56.5640.821.43
Eco3.175.918.72
BB743
4w420
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches995591
Innings1775188
Not outs1755
Runs570416301920
Balls Faced1134019111463
Avg35.6535.4323.13
SR50.2985.29131.23
Fours747167181
Fifties311016
Sixies222471
Highest20113697
Hundreds1230

Luis Michael Reece Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Guest, Brooke

Guest, Brooke