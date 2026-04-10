Patrick Rhys Brown

Patrick Rhys Brown

bowler

Full name:Patrick Rhys Brown
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches481478
Innings4151476
Overs13.0106.1102.4255.5
Balls----
Maidens0921
Runs1284566492403
Wickets3102198
Avg42.6645.630.924.52
SR2663.729.3315.66
Eco9.844.296.329.39
BB1344
4w0012
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches481478
Innings17320
Not outs14214
Runs414564
Balls Faced9621188
Avg04.66510.66
SR44.4422.5845.4572.72
Fours0101
Fifties0000
Sixies0000
Highest45310
Hundreds0000

Patrick Rhys Brown Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Lloyd, David

Lloyd, David