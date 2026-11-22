Squads Western Australia vs South Australia First class Sheffield Shield 20.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Agar Wes
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Brazell Kyle
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Cahill Aidan
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Carder Jake
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Carey Alex
wicket keeper
Fanning Sam
batsman
Conway Harry
bowler
Gannon Cameron
bowler
Doggett Brendan
bowler
Goodwin Jayden
batsman
Drew Daniel
batsman
Green Cameron
all rounder
Fraser-McGurk Jake
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Grant David
bowler
Haskett Liam
all rounder
Head Travis
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Higgins Isaac
batsman
Jackson Bryce
batsman
Hunt Henry
batsman
Kelly Matthew
bowler
Johnson Spencer
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Kelly Thomas
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Lehmann Jake
batsman
Morris Lance
bowler
Manenti Benjamin
bowler
Paris Joel
bowler
Matthias Harry
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
McAndrew Nathan John
bowler
Richardson Jhye
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Rocchiccioli Corey
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Short D'Arcy
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Stobo Charles
bowler
Scott Liam
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Smith Kelvin
batsman
Turner Ashton
batsman
Thornton Henry
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Wyllie Teague
all rounder
Match has not started yet