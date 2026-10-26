Squads Mountaineers vs Southern Rocks List a Pro50 Championship 08.11.2026

List a

MOU
MOU
SOU
SOU

Playing

MOU
MOU
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Bess Dom

bowler

Chitumba Clive

all rounder

Gumbie Joylord

wicket keeper

Curran Ben

batsman

Macheke Hendrichs

no information yet

Makauyo Tariro

all rounder

Gwandu Trevor

all rounder

Kaia Roy

all rounder

Khan Jalat

all rounder

Mashinge William

all rounder

Moor Peter

wicket keeper

Munyonga Tony

all rounder

Myers Dion

batsman

Mutsamba Travor

all rounder

Mutumbami Richmond

wicket keeper

Shungu Mashford

all rounder

Bench

MOU
MOU
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet