Squads Mountaineers vs Southern Rocks List a Pro50 Championship 08.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Ballance Gary
batsman
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Bess Dom
bowler
Chiora Tinashe
batsman
Campbell Johnathan
all rounder
Chitumba Clive
all rounder
Gopito Baxton
batsman
Chesa Privilege
bowler
Gumbie Joylord
wicket keeper
Chisoro Tendai
bowler
Kasuza Kevin
batsman
Curran Ben
batsman
Macheke Hendrichs
no information yet
Frost Alistair
bowler
Magodo Spencer
batsman
Gubbins Nick
batsman
Makauyo Tariro
all rounder
Gwandu Trevor
all rounder
Maruma Timycen
batsman
Hondo Dylan
bowler
Masakadza Shingi
bowler
Jaure Keith
bowler
Masakadza Wellington
bowler
Jaya Gabriel
batsman
Masara John
bowler
Kaia Innocent
batsman
Masekesa Vincent
bowler
Kaia Roy
all rounder
Mhlanga Fortune
bowler
Khan Jalat
all rounder
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mashinge William
all rounder
Moor Peter
wicket keeper
Matanga George
bowler
Muchawaya Tinashe
bowler
Mudzinganyama Brian
batsman
Mugeri Prosper
batsman
Mufandauya Ashley
batsman
Munyonga Tony
all rounder
Mupurura Nigel
bowler
Myers Dion
batsman
Murombo Sydney
bowler
Nyauchi Victor
bowler
Mutsamba Travor
all rounder
Schadendorf Dane
batsman
Mutumbami Richmond
wicket keeper
Shungu Mashford
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Tiripano Donald
bowler
Schadendorf Jayden
all rounder
Match has not started yet