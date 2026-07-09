Squads Warwickshire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

WAR
WAR
GLO
GLO

Playing

WAR
WAR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ahmed Daz

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Ali Anwar

bowler

Bethell Jacob

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Booth Michael

all rounder

Charlesworth Ben

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Dent Chris

batsman

Drakes Dominic

all rounder

Hain Sam

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Khan Amir

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Price Tom

batsman

Malik Zen

no information yet

Roelofsen Grant

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Shaw Josh

bowler

Short D'Arcy

all rounder

Smith Tom

bowler

Syed Ahmed

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Wells Ben

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Bench

WAR
WAR
GLO
GLO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet