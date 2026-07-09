Squads Warwickshire vs Gloucestershire List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ahmed Daz
no information yet
Ali Moeen
all rounder
Akhter Zaman
all rounder
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Ali Anwar
bowler
Bamber Ethan
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Barnard Ed
bowler
Boorman Thomas
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Booth Michael
all rounder
Charlesworth Ben
all rounder
Brathwaite Kraigg
batsman
Charlesworth Luke
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
De Lange Marchant
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Dent Chris
batsman
Drakes Dominic
all rounder
Goodman Dominic Charles
bowler
Garton George
bowler
Hammond Miles
batsman
Gleeson Richard
bowler
Middleton Edward William
all rounder
Hain Sam
batsman
Miles Craig
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Payne David
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Phillips Joseph Peter
batsman
Khan Amir
no information yet
Price Oliver Joseph
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Price Tom
batsman
Malik Zen
no information yet
Roelofsen Grant
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Shaw Josh
bowler
Mousley Dan
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Rae Michael
bowler
Smith Tom
bowler
Rushworth Chris
bowler
Syed Ahmed
all rounder
Shaikh Hamza
batsman
Taylor Jack
batsman
Shuker Harriet
batsman
Taylor Matt
bowler
Simmons Che Brendon
bowler
Tector Harry
batsman
Smith Kai
wicket keeper
van Buuren Graeme
batsman
Sylvester Adam Ryan
bowler
Wells Ben
wicket keeper
Woakes Chris
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Yates Robert
batsman
Match has not started yet