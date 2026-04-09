Match details Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 09.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

181

LSG
LSG

182

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Lucknow Super Giants won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 09, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Green Cameron, Raghuvanshi Angkrish, Powell Rovman, Singh Rinku, Singh Ramandeep, Roy Anukul, Narine Sunil, Saini Navdeep, Arora Vaibhav, Tyagi Kartik, Pandey Manish, Allen Finn, Dahiya Tejasvi, Tripathi Rahul, Seifert Tim
BenchChakravarthy Varun, Deep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant

Lucknow Super Giants Squad

PlayersMarsh Mitchell, Markram Aiden, Pant Rishabh, Pooran Nicholas, Samad Abdul, Choudhary M, Yadav Prince, Khan Avesh, Singh Rathi Digvesh, Shami Mohammed, Badoni Ayush, Siddharth Manimaran, Breetzke Matthew, Ahmed Shahbaz, Yadav Mayank, Singh Himmat
BenchHasaranga Wanindu, Inglis Josh, Khan Mohsin, Kulkarni Arshin, Nortje Anrich, Raghuwanshi Akshat, Singh Akash Maharaj, Tendulkar Arjun Sachin, Tiwari Naman

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End