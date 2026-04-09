Squads Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 09.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

181

LSG
LSG

182

Playing

KKR
KKR
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Green Cameron

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Choudhary M

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

KKR
KKR
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Inglis Josh

wicket keeper

Kamra Daksh

no information yet

Kulkarni Arshin

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Tiwari Naman

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder