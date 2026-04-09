Squads Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 09.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahane Ajinkya
batsman
Marsh Mitchell
all rounder
Green Cameron
all rounder
Markram Aiden
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Singh Rinku
batsman
Samad Abdul
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Roy Anukul
all rounder
Yadav Prince
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Khan Avesh
bowler
Saini Navdeep
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Arora Vaibhav
bowler
Shami Mohammed
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Badoni Ayush
batsman
Pandey Manish
batsman
Siddharth Manimaran
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dahiya Tejasvi
no information yet
Ahmed Shahbaz
all rounder
Tripathi Rahul
batsman
Yadav Mayank
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Singh Himmat
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Chakravarthy Varun
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Deep Akash
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Khan Mohsin
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Kulkarni Arshin
all rounder
Malik Umran
bowler
Nortje Anrich
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Raghuwanshi Akshat
batsman
Pathirana Matheesha
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Rana Harshit
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Tiwari Naman
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Solanki Prashant
bowler